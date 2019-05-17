Дзюба показал, как добирался до чемпионского титулаЧемпионат 17:29

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в своем «инстаграме» подборку голов, начиная от тульского «Арсенала», продолжая сборной России на чемпионате мира, и заканчивая чемпионским сезоном в петербургском клубе.

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Дзюба показал, как добирался до чемпионского титула

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