Футбол
Дзюба показал фото со съемок «Вечернего Урганта»Невские Новости вчера в 09:27
Нападающий «Зенита» стал гостем вечернего ток-шоу на Первом канале. В преддверии выпуска футболист выложил в Сеть фото со съемок передачи. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба показал в Сети фото со съемок ток-шоу «Вечерний Ургант».
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Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Экономика
Крым готовится к экономическому форуму и построит пансионаты
Проект строительства пансионатов на термальных источниках и интерактивную инвестиционную карту планирует показать АО «Корпорация развития республики Крым» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 1 июня гендиректор общества Наиль Габбасов ТАСС.
Обновлено в 03:11
Общество
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».
Обновлено вчера в 07:19
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
Мане рассказал, почему не перешел в «МЮ»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане подтвердил, что был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», и рассказал, почему трансфер сорвался.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «В последний раз видела мужа больше трех месяцев назад»
Супруги уже больше 30 лет вместе, вырастили дочь Татьяну. Сейчас Успенская активно работает над новым имиджем.
Обновлено в 00:00
Культура
Джоан Роулинг напишет четыре новые книги о вселенной Гарри Поттера
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
Объект на станции «Шиес» законсервируют до получения всех экспертиз
Объект на станции «Шиес» в Архангельской области будет законсервирован после 15 июня.
Обновлено в 03:28
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Общество
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Семак стал вегетарианцем во время чемпионского сезона
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак принял вегетарианскую диету, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено 30 мая в 09:04
Футбол
World Cup U-20. Сборная Панамы опередила Португалию
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Космос
Роскосмос официально объявил о завершении проекта «Спектр-Р»
Обновлено 30 мая в 13:21
Армия и оружие
Ким Чен Ын впервые с десятого мая появился на публике
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после ракетных стрельб 10 мая, северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило сразу о шести визитах "уважаемого высшего руководителя" на различные объекты в провинции Чагандо.
Обновлено в 02:30