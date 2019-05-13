Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском 14:27

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство Федуна

Советский спорт16:09

Артем Дзюба: «Очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Спорт-Экспресс14:29

Дзюба: «Спартаковская школа научила меня культуре паса и пониманию футбола»

Sport.ru14:59

Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Sportbox.RU14:19

Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Матч ТВ14:19

Дзюба: «Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»

Sport24.ru13:33

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

RT на русском14:27
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У кооперативного боевика Dauntless появилась дата релиза

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Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

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Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

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Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

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Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
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Обновлено в 12:24
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В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Общество

Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
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В Казани 17-летний школьник взял в заложники учителя и одноклассников

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Политика

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Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV

Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
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Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

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Политика

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Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
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Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, почему не играет за сборную России на чемпионате мира.
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Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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