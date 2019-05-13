Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском 14:27
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Игры
У кооперативного боевика Dauntless появилась дата релиза
В честь релиза в Dauntless начнётся новый охотничий сезон, Hidden Blades.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Общество
Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Спорт
Медведева одним словом описала Тарасову, Загитову и Туктамышеву
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Казани 17-летний школьник взял в заложники учителя и одноклассников
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что 17-летний школьник пришел в учебное заведение с кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский опубликовал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV
Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Здоровье
В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучреждений
Третье место досталось главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробка. Его заработок составляет 142,6 тысячи рублей.
Обновлено в 13:04
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика
РБК: Кремль выявил регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов
По данным источников издания, близких к Кремлю и знакомых с результатами опросов, максимальный запрос на смену губернаторов отмечен в Севастополе (Дмитрий Овсянников), Архангельской области (Игорь Орлов), Коми (Сергей Гапликов) и Ингушетии (Юнус-Бек Евкуров).
Обновлено в 00:27
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Хоккей
Артемий Панарин — о своем отсутствии в сборной России на ЧМ: «Мне написали, что я чуть ли не предатель»
Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, почему не играет за сборную России на чемпионате мира.
Обновлено в 16:44
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07