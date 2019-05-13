Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском вчера в 14:27

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе, пусть и бытует мнение, что я „деревяшка“»

Sportbox.RUвчера в 14:19

Артем Дзюба: «Очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Спорт-Экспрессвчера в 14:29

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

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«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство Федуна

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Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

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Дзюба: «Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»

Sport24.ruвчера в 13:33

Дзюба: «Спартаковская школа научила меня культуре паса и пониманию футбола»

Sport.ruвчера в 14:59
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В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

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Обновленный Skoda Superb получит матричные фары

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Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Футбол

Рейнгольд: Глушакову теперь не место в «Спартаке»

Легендарный игрок московского "Спартака" Валерий Рейнгольд дал комментарий по поводу слухов о хавбеке команды Денисе Глушакове, передает Sport24.
Обновлено в 04:44
Футбол

Стивен Джеррард может возглавить один из российских футбольных клубов

Стивен Джеррард, главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» подумывает о том, чтобы продолжить тренерскую практику в одном из клубов РПЛ.
Обновлено вчера в 17:26
Здоровье

В Тульской области выросла рождаемость и снизилась смертность

В Тульской области выросла рождаемость и снизилась смертность Такие данные были озвучены на оперативном совещании в правительстве региона.
Обновлено вчера в 12:50
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие

На Украине провели военные учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 03:59
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Россия проведет военные инспекции в Финляндии

"Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год.
Обновлено в 03:53
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии

Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании О том, что рейс "Аэрофлота" Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:14
Общество

Учитель музыки в Южно-Сахалинске обозвала школьников дебилами

Обновлено в 03:52
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика

Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Администрация отменила шоу Виталины Цымбалюк-Романовской в храме

Многие верующие выступили против концерта Виталины Цымбалюк-Романовской в стенах храма, «завалив» прессу и местную администрацию жалобами с требованием отменить выступление, судя по всему, добившись своего.
Обновлено в 03:25
Политика

США запретили Европе разрабатывать оружие

США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили

Обновлено в 00:42
Авто

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ

Обновлено в 02:44
Политика

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
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Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
Гаджеты

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Космос

NASA дублирует лунную миссию «Артемида» 2024 года, просит $ 1,6 млрд

В марте администрация президента США Дональда Трампа перенесла дату следующей американской лунной миссии на четыре года с ее первоначальной целью 2028 года, пообещав впервые доставить женщину-астронавта на поверхность Луны.
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Политика

Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского

Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
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Музыка

Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»

Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
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Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

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Хоккей

Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею

Россия - Чехия - 3:0 Матч против Чехии был для сборной России первым серьезным испытанием на чемпионате мира по хоккею.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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