Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском вчера в 14:27
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе, пусть и бытует мнение, что я „деревяшка“»
Sportbox.RUвчера в 14:19
Артем Дзюба: «Очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»
Спорт-Экспрессвчера в 14:29
Дзюба: «Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»
Sport24.ruвчера в 13:33
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При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров Белоруссии
Периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку, как в случае с рейсом Калининград — Москва, сказал РБК источник в крупной авиакомпании О том, что рейс "Аэрофлота" Калининград — Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.
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Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
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Обновлено в 03:25
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
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Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
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Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
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NASA дублирует лунную миссию «Артемида» 2024 года, просит $ 1,6 млрд
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Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
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Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
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Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
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Хоккей
Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею
Россия - Чехия - 3:0 Матч против Чехии был для сборной России первым серьезным испытанием на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 14:28