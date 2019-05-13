Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском 14:27

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.

Происшествия В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

Футбол СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака» Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».

Музыка Лазарев хочет провести «Евровидение-2020» в Сочи Российский певец Сергей Лазарев хочет провести международный конкурс "Евровидение-2020" в Сочи.

Футбол Джеррард рассказал о своём отношении к водке Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о водке.

Шоу-бизнес Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети» Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Шоу-бизнес Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Политика В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Политика Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.

Общество Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

Гаджеты Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и разъемов В интернете опубликовали постер и технические характеристики флагманского смартфона Honor Magic 3. Гаджет получит модем 5G и камеру с четырьмя датчиками, мобильное устройство лишат всех механических кнопок и разъемов.

Армия и оружие Военные учения стартовали в Лапландии Учения начались в Лапландии при участии военнослужащих и военной техники из семи стран.

Политика Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Общество Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.

Политика Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.

Политика Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения компании.

Армия и оружие Путин оценил модернизированные военные самолеты на авиазаводе в Казани Если раньше президент проводил их в своей сочинской резиденции, то теперь перед подобными встречами Путин будет еще и знакомиться с производством новейшего оружия.

Армия и оружие Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.

Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Шоу-бизнес Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.