Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском 14:27
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Музыка
Лазарев хочет провести «Евровидение-2020» в Сочи
Российский певец Сергей Лазарев хочет провести международный конкурс "Евровидение-2020" в Сочи.
Обновлено в 11:18
Футбол
Джеррард рассказал о своём отношении к водке
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о водке.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика
В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву
Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Гаджеты
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и разъемов
В интернете опубликовали постер и технические характеристики флагманского смартфона Honor Magic 3. Гаджет получит модем 5G и камеру с четырьмя датчиками, мобильное устройство лишат всех механических кнопок и разъемов.
Обновлено в 02:23
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Военные учения стартовали в Лапландии
Учения начались в Лапландии при участии военнослужащих и военной техники из семи стран.
Обновлено в 14:00
Политика
Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине
Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».
Обновлено в 07:51
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли чехов на ЧМ
Обновлено в 12:44
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Политика
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.
Обновлено в 08:45
Политика
Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Путин оценил модернизированные военные самолеты на авиазаводе в Казани
Если раньше президент проводил их в своей сочинской резиденции, то теперь перед подобными встречами Путин будет еще и знакомиться с производством новейшего оружия.
Обновлено в 14:15
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Музыка
На ВДНХ пройдут «Мировые балетные каникулы»
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02