Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском 14:27

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Sportbox.RU14:19

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

RT на русском14:27

Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Матч ТВ14:19

Артем Дзюба: «Очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Спорт-Экспресс14:29

Дзюба: «Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»

Sport24.ru13:33

Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»

Sports.ru15:20

Дзюба: «Спартаковская школа научила меня культуре паса и пониманию футбола»

Sport.ru14:59
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Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и разъемов

В интернете опубликовали постер и технические характеристики флагманского смартфона Honor Magic 3. Гаджет получит модем 5G и камеру с четырьмя датчиками, мобильное устройство лишат всех механических кнопок и разъемов.
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Учения начались в Лапландии при участии военнослужащих и военной техники из семи стран.
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Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине

Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».
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Армия и оружие

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Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
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На ВДНХ пройдут «Мировые балетные каникулы»

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Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

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Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века

В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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