Футбол

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском вчера в 14:27

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство Федуна

Советский спортвчера в 16:09

Артем Дзюба: «Очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Спорт-Экспрессвчера в 14:29

Дзюба: «Спартаковская школа научила меня культуре паса и пониманию футбола»

Sport.ruвчера в 14:59

Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»

Матч ТВвчера в 14:19

Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе, пусть и бытует мнение, что я „деревяшка“»

Sportbox.RUвчера в 14:19

Дзюба: «Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»

Sport24.ruвчера в 13:33

Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола

RT на русскомвчера в 14:27
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Общество

Здания Филаретовского женского училища признали памятником архитектуры

Обновлено в 01:42
Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал романтичное фото с Пугачевой

Галкин подписал снимок очень нежно и романтично: «Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор».
Обновлено в 01:48
Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Музыка

Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
Авто

Suzuki посвятила версию Swift мотоциклу

Компания выпустила лимитированную версию компактного «заряженного» хэтчбека Swift Sport в честь возвращения легендарной модели мотоцикла - Suzuki Katana, отсутствовавшей на рынке более 10 лет.
Обновлено вчера в 01:08
Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Армия и оружие

ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»

Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Происшествия

Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»

Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Происшествия

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Обновлено вчера в 23:17
Транспорт

В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве

Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Политика

КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США

МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
Обновлено в 00:37
Политика

В Совфеде подготовили законопроект о «цифровом профиле» россиян

Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» и собирается в ближайшие дни внести его в Госдуму, пишет РБК.
Обновлено в 01:04
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Религия

Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста в сквере

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста, которая произошла накануне вечером в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 01:37
Политика

National Interest предложил способ примирения России и США

Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Общество

В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса

В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса.
Обновлено вчера в 06:19
Общество

Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе

На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика

Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза

Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

США хотят запретить ЕС разрабатывать оборонные проекты

США хотят запретить Европе разрабатывать собственные оборонные проекты.
Обновлено в 01:30
Кино

В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп

Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Культура

Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн

На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 01:55
Экономика

МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений

В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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