Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском вчера в 14:27
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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Артем Дзюба: «Очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»
Спорт-Экспрессвчера в 14:29
Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе, пусть и бытует мнение, что я „деревяшка“»
Sportbox.RUвчера в 14:19
Дзюба: «Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»
Sport24.ruвчера в 13:33
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Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал романтичное фото с Пугачевой
Галкин подписал снимок очень нежно и романтично: «Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор».
Обновлено в 01:48
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Билеты для детей в поезда начали выдавать по новым правилам
Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.
Обновлено в 00:00
Музыка
Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Шнуров напомнил, что «Голос» – это все лишь шоу, но люди уже готовы «пустить друг другу кровь».
Обновлено в 00:27
Авто
Suzuki посвятила версию Swift мотоциклу
Компания выпустила лимитированную версию компактного «заряженного» хэтчбека Swift Sport в честь возвращения легендарной модели мотоцикла - Suzuki Katana, отсутствовавшей на рынке более 10 лет.
Обновлено вчера в 01:08
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Армия и оружие
ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»
Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Происшествия
Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Политика
КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
Обновлено в 00:37
Политика
В Совфеде подготовили законопроект о «цифровом профиле» россиян
Вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» и собирается в ближайшие дни внести его в Госдуму, пишет РБК.
Обновлено в 01:04
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Религия
Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста в сквере
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста, которая произошла накануне вечером в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 01:37
Политика
National Interest предложил способ примирения России и США
Россия и США смогли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, пишет политолог Тед Гален Карпентер для National Interest.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Общество
В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса
В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
США хотят запретить ЕС разрабатывать оборонные проекты
США хотят запретить Европе разрабатывать собственные оборонные проекты.
Обновлено в 01:30
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Культура
Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн
На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 01:55
Экономика
МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений
В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36