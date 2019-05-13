Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском 14:27
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 0.52 мск биткоин дорожал на 13,62%, до 8,022 тысячи долларов.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Космос
Владимир Джанибеков: Проблема космического мусора только увеличивается
Восход солнца смотрится из космоса как гимн жизни, а также открываются интересные краски: как цвет воды меняется, подсветка облаков, отметил он.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Трамп пригрозил Ирану «большой проблемой» в случае необдуманных шагов
Тегеран рискует столкнуться с «большой проблемой» в случае необдуманных шагов, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 15:12
Общество
Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология
Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 14:00
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
«Все дни я проводила на унитазе»: Чехова рассказала о причинах развода
Знаменитость не стала медлить с ответом: "Конечно, все дни я проводила на унитазе, а все ночи – у холодильника, вот он и сбежал".
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Постройневшая Маша Распутина отметила 55-летие
Свой первый хит певица записала еще в 1989 в возрасте 25 лет. Сегодня исполнительницы празднует свой 55-летний юбилей.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:39
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В Турции стартовали крупнейшие военно-морские учения
Обновлено в 09:28
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14