Футбол
Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футболаRT на русском вчера в 14:27
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.
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Артем Дзюба: «Очень благодарен спартаковской школе за то, что вложили культуру паса и понимание футбола»
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Артем Дзюба: «Благодарен спартаковской школе, пусть и бытует мнение, что я „деревяшка“»
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Дзюба: «Я благодарен спартаковской школе за культуру паса и понимание футбола»
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