Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛМатч ТВ 12:49
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика
СНБО Украины обсудит Донбасс на своем первом заседании в новом составе
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созовет совещание СНБО, чтобы обсудить проблемы в угольной промышленности страны.
Обновлено в 12:33
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара
Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Финансы
«ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов
Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
София Ротару поздравила внучку с днем рождения
София Ротару поздравила внучку с днем рождения — 30 мая Соне Евдокименко исполнилось 18 лет, передает «Утро.ру».
Обновлено в 05:00
Авто
Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Космос
Вулканы на Плутоне извергают воду
Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено вчера в 08:01
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей
В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Политика
Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл затеяла «идеальный ремонт» ради ребенка
«Герцогиня очень вовлечена в проект и хочет, чтобы окончательный вариант стал идеальным для них [с супругом] и Арчи», — приводит The Mirror слова источника.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Жить впроголодь порекомендовал пожилым людям России Онищенко
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Умеренность в еде и физические упражнения эффективны в борьбе с лишним весом, заявил RNS бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Обновлено вчера в 02:27
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл обвинили в безумных тратах на одежду
Обновлено в 09:10
Кино
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена
Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой
В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Политика
Бизнес-партнёр Зеленского призвал отменить закон об украинском языке
Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе.
Обновлено в 07:02