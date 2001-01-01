Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛМатч ТВ 12:49
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
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Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
На Украине утвердили правила написания русских фамилий
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
Обновлено в 14:53
Политика
Захарова прокомментировала сообщения о пытках в отношении Ассанжа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки.
Обновлено в 09:36
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов
Китай ввел импортные ответные пошлины на товары из США общим объемом 60 миллиардов долларов.
Обновлено в 16:09
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Экономика
РБК: Чемезов предупредил правительство о риске остановки вагоностроительных заводов
Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли.
Обновлено в 16:18
Политика
В Антиохийском патриархате не исключают низложения Варфоломея
В Антиохийском патриархате не исключают, что константинопольский патриарх Варфоломей может быть низложен на Всеправославном соборе, даже если он не примет в нём участия.
Обновлено в 16:22
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Футбол
Сборная Кореи одолела Аргентину, Португалия и ЮАР не выявили победителя
В параллельном матче сборная ЮАР сыграла вничью с командой Португалии (1:1). Счет в матче открыл нападающий "Спортинга" Рафаэл Леау.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Noize MC попросил прокуратуру проверить действия полиции на хип-хоп-фестивале
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Футбол
Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба побывал на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнил об отношении российских болельщиков к национальной команде до старта чемпионата мира-2018.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor
Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28