Футбол

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛМатч ТВ 12:49

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
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Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ

Sportbox.RU12:49

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ

Матч ТВ12:49

Игроки РПЛ выбрали Дзюбу лучшим в сезоне. А еще голосовали за себя, Кокорина, Мамаева и Гулиева

Sports.ru14:52

Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистов

Metaratings11:19

Дзюба – лучший игрок сезона по версии футболистов

Бомбардир.ру08:59

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком чемпионата России

Спорт-Экспресс11:35

Дзюба – лучший игрок сезона в РПЛ по версии футболистов

Soccer.ruвчера в 18:27
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После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
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Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
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Захарова прокомментировала сообщения о пытках в отношении Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки.
Обновлено в 09:36
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
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НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

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Обновлено в 08:18
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Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
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РБК: Чемезов предупредил правительство о риске остановки вагоностроительных заводов

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В Антиохийском патриархате не исключают, что константинопольский патриарх Варфоломей может быть низложен на Всеправославном соборе, даже если он не примет в нём участия.
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Сборная Кореи одолела Аргентину, Португалия и ЮАР не выявили победителя

В параллельном матче сборная ЮАР сыграла вничью с командой Португалии (1:1). Счет в матче открыл нападающий "Спортинга" Рафаэл Леау.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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