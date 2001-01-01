Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛМатч ТВ 12:49

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.

Происшествия При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.

Политика Китай ввел ответные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов Китай ввел импортные ответные пошлины на товары из США общим объемом 60 миллиардов долларов.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Технологии Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.

Наука Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».

Кино Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.

Здоровье Ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше В одной группе врачей благодарили (только словами!) мамы маленьких пациентов, в другой хвалили коллеги-медики, в третьей - и коллеги, и матери.

Политика Против Порошенко возбудили дело о захвате власти Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Политика Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины "Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Политика Официальный Сеул не подтвердил сообщение о казни дипломатов в КНДР Министерство объединения Республики Корея не может подтвердить сообщение о казни в КНДР нескольких высокопоставленных дипломатов, в том числе спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хек Чхоля.

Происшествия Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.

Происшествия Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.

Общество Безвизовых туристов в Петербурге станет больше Речь идет как о появлении паромного сообщения между финской Коткой и Выборгом, так и о приеме в Выборге яхтенных туристов из Финляндии и других стран.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Происшествия Преподавателя из ДНР осудили на 10 лет за шпионаж ИА «Ореанда-Новости» Преподаватель одного из лицеев в самопровозглашенной Донецкой народной республике был приговорён судом ДНР к 10,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Украины.

Политика Китай создаст список ненадежных иностранных предприятий В КНР появится "черный" список иностранных предприятий, которые разрывают контракты с китайскими компаниями или сокращают объемы поставок по некоммерческим причинам.

Общество Минтруд отреагировал на данные о сокращении новогодних каникул Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены до восьми дней.