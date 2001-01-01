Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛМатч ТВ 12:49
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
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Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Обновлено в 05:12
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов
Китай ввел импортные ответные пошлины на товары из США общим объемом 60 миллиардов долларов.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Технологии
Сбербанк проведет Pitch Day в Сан-Франциско
Совместный акселератор Сбербанка и 500 Startups проведет Pitch Day 31 мая в Сан-Франциско.
Обновлено в 09:52
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Авто
Что будет, если установить в машину домашний кондиционер
Обновлено в 14:00
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Здоровье
Ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше
В одной группе врачей благодарили (только словами!) мамы маленьких пациентов, в другой хвалили коллеги-медики, в третьей - и коллеги, и матери.
Обновлено в 18:09
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Победительница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Анфиса Черных: «После проекта у меня были панические атаки»
Обновлено в 19:00
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Официальный Сеул не подтвердил сообщение о казни дипломатов в КНДР
Министерство объединения Республики Корея не может подтвердить сообщение о казни в КНДР нескольких высокопоставленных дипломатов, в том числе спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хек Чхоля.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора
Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Общество
Безвизовых туристов в Петербурге станет больше
Речь идет как о появлении паромного сообщения между финской Коткой и Выборгом, так и о приеме в Выборге яхтенных туристов из Финляндии и других стран.
Обновлено в 01:30
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Преподавателя из ДНР осудили на 10 лет за шпионаж
ИА «Ореанда-Новости» Преподаватель одного из лицеев в самопровозглашенной Донецкой народной республике был приговорён судом ДНР к 10,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 10:53
Политика
Китай создаст список ненадежных иностранных предприятий
В КНР появится "черный" список иностранных предприятий, которые разрывают контракты с китайскими компаниями или сокращают объемы поставок по некоммерческим причинам.
Обновлено в 12:48
Общество
Минтруд отреагировал на данные о сокращении новогодних каникул
Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что новогодние каникулы в 2020 году будут сокращены до восьми дней.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51