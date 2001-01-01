Футбол

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛМатч ТВ 12:49

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
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Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ

Матч ТВ12:49

Игроки РПЛ выбрали Дзюбу лучшим в сезоне. А еще голосовали за себя, Кокорина, Мамаева и Гулиева

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Бомбардир.ру08:59

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком чемпионата России

Спорт-Экспресс11:35

Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ

Sportbox.RU12:49
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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