Пусть не всегда все получается, но среди нас безразличных нет, а это главное. Давайте больше друг друга уважать, больше верить, а мы постараемся вас больше радовать. Берегите себя, всем здоровья и удачи, — приводятся слова Дзюбы на официальной странице национальной команды в Instagram.

Матч ТВ 04:50