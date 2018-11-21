Футбол

Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку
Матч ТВ
04:50

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Пусть не всегда все получается, но среди нас безразличных нет, а это главное. Давайте больше друг друга уважать, больше верить, а мы постараемся вас больше радовать. Берегите себя, всем здоровья и удачи, — приводятся слова Дзюбы на официальной странице национальной команды в Instagram.
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Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919-1920 годах. В период с 28 сентября 1934 по 23 февраля 1935 в Лигу Наций входило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 году
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