Футбол

Дзюба поблагодарил болельщиков после матча с Швецией
Известия
06:49

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам после матча с командой Швеции и поблагодарил их за поддержку. Видеозапись обращения опубликована на официальной странице российской команды в социальной сети Instagram 21 ноября.
Известия06:49
Артем Дзюба
Огромное спасибо, что вы в нас поверили, полюбили и поддерживали по всему миру. Мы стараемся вас радовать. Простите, если показываем не те результаты, которые вы от нас ждете.
— Артем Дзюба, российский футболистМосковский Комсомолец 06:22

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Артем Дзюба: Простите нас за то, что мы не до конца показываем результаты, которые вы от нас ожидаете

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«Мы искренне сражаемся и стараемся вас радовать». Дзюба обратился к фанатам после матча Швеция — Россия

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Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку

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