Футбол

Дзюба победил президента «Зенита» в серии пенальтиЕвро-футбол.ру 05:15

Форвард "Зенита" Артём Дзюба провел дуэль с президентом клуба Александром Медведевым.
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Дзюба провел дуэль пенальтистов с новым президентом клуба Медведевым

Газета.Ru07:51

Артём Дзюба и Александр Медведев устроили челлендж пенальтистов. Видео

Чемпионат07:35

Президент «Зенита» заключил пари с Дзюбой на серию пенальти

Bookmaker-ratings.ru26 февраля в 03:26

Дзюба победил в дуэли с президентом «Зенита»

Матч ТВ04:26

Дзюба обыграл нового президента «Зенита» в дуэли пенальтистов (видео)

Советский спорт07:14

Дзюба победил президента «Зенита» в серии пенальти. Видео

Спорт-Экспресс04:38

Новый президент «Зенита» Медведев вызвал Дзюбу на челлендж по пенальти

РБК25 февраля в 09:10
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Спорт

Российские лыжники стали вторыми на чемпионате мира в эстафете

Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4х10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Политика

Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян

Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян, сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел.
Обновлено в 08:57
Политика

Дом Скрипаля в Солсбери полностью очистили от следов «Новичка»

Власти Великобритании признали бывший дом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери безопасной зоной после очистки от отравляющего вещества типа "Новичок", сообщает телеканал Sky News.
Обновлено в 07:39
Экономика

Nord Stream 2 построила более 800 километров «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Появились сообщения о падении вертолета в Подмосковье

Обновлено в 09:25
Происшествия

В Кирове освободили задержанного после смерти ребенка в квартире врача

Заведующая кировской поликлиникой была задержана в связи с делом о гибели трехлетней девочки, которую мать оставила на несколько дней одну в запертой квартире.
Обновлено в 05:38
Политика

Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

В Кремле не подозревает компанию Baring Vostok в финансировании оппозиции, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:30
Политика

Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.
Обновлено в 05:26
Политика

Деятельность Владимира Путина одобряют 65% россиян, а доверяют ему 33%

Отмечается, что показатель одобрения вырос по сравнению с серединой января на 2,5 процентных пункта, - передает Интерфакс.
Обновлено в 08:31
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.
Обновлено в 05:10
Политика

«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 истребителем МиГ-21

Индийский истребитель МиГ-21 сбил пакистанский F-16 во время воздушного боя над Кашмиром, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Калининграде завели дело о смерти школьницы в психбольнице

Управлением СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в психиатрической больнице 15-летней девочки.
Обновлено в 05:08
Спорт

Васильева заявлена на суперспринт в Эстонии

Российская биатлонистка Маргарита Васильева стоит под 26-м номером в заявке на суперспринт в рамках этапа Кубка Международный союз биатлонистов (IBU) в Отепя, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Новое видео пролило свет на обстоятельства ДТП с БТРами в Курске

Оказалось, что массовое столкновение спровоцировал бронетранспортер, который ехал впереди. Напомним, ДТП произошло в Курсе 27 февраля.
Обновлено в 08:30
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Политика

Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины

"После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия", - написал Климкин.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Экономика

Дерипаска вернулся в рейтинг 500 богатейших людей Bloomberg

Российский бизнесмен Олег Дерипаска стал богаче на $1,07 млрд и вернулся в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Business Index.
Обновлено в 09:14
Авто

Илон Маск закрывает все магазины Tesla

Обновлено в 09:20
Политика

Лукашенко заявил о необходимости новой конституции Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу, 1 марта, заявил о необходимости принятия в стране новой конституции.
Обновлено в 08:20
Спорт

Эстонские лыжники признались в употреблении допинга

Эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв дали признательные показания вслед за Алексеем Полтораниным, Домиником Балдауфом и Максом Хауке.
Обновлено в 02:54
Общество

Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию

Умер бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании «Союзконтракт», импортировавшей в середине 1990-х в Россию куриные окорочка «ножки Буша» из США.
Обновлено в 07:38
Космос

Астрономы зафиксировали снижение активности Солнца

В ходе наблюдений за ближайшей к Земле звездой — Солнцем — астрономы зафиксировали понижение его активности.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Экс-супруга российского депутата указала «нищебродам» на их место

Обновлено в 08:57
Общество

Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве

Обновлено в 05:52
Происшествия

Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве

Обновлено вчера в 17:17
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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