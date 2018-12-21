Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ". Форвард сине-бело-голубых не стал себя включать в список лучших, а также отметил вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.

Газета.Ru 18:47