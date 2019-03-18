Футбол
Дзюба останется капитаном сборной РоссииSport24.ru 06:48
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном национальной команды в матчах квалификации ЧЕ-2020 с Бельгией и Казахстаном.
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Политика
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине
Обновлено в 07:07
Происшествия
В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека
Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Магазин Порошенко загорелся в центре Киева
В центре Киева в кондитерском магазине Roshen произошел пожар, передает УНН.
Обновлено в 10:06
Общество
ФАС вынесла решение по делу губернатора Челябинской области
«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — говорится в официальном сообщении ФАС.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Суд арестовал совладельца группы компаний «1520» по делу Захарченко
Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича по подозрению в даче взятки полковнику Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:22
Транспорт
В переход на станции метро «Александровский сад» поступает вода
В подземный переход выхода со станции "Александровский сад" в Москве поступает вода.
Обновлено в 10:53
Политика
Путин пошутил по поводу финансовых проблем евреев в Севастополе
Президент России Владимир Путин, услышав о финансовых проблемах со строительством синагоги в Севастополе, отметил, что такое возможно только в Крыму.
Обновлено в 11:18
Политика
Макаревич объяснил свои слова о Крыме
Андрей Макаревич объяснил "Комсомольской правде" свое скандальное заявление о Крыме и призвал поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".
Обновлено в 10:42
Футбол
Жирков извинился за конфликт с Глушенковым
Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков извинился за конфликт с игроком московского "Спартака" Максимом Глушенковым, который произошел во время матча 20-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:34
Политика
Путин объявил о планах решить проблему водоснабжения Крыма
Президент РФ Владимир Путин отметил важность приоритетного решения проблем Крыма в области электрификации и транспорта.
Обновлено в 11:21
Культура
Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»
Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Политика
Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены санкций ЕС
Президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если Евросоюз отменит свои ограничительные меры.
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Apple представила новые iPad Air и iPad mini
Обновлено в 09:48
Политика
Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере
В 2016 году во время лодочного похода утонули 14 детей: в шторм перевернулись два каноэ, на которых плыли участники лагеря в сопровождении инструктора.
Обновлено в 05:17
Общество
СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину
Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
Обновлено в 05:43
Общество
Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Петербурге будут судить директора детдома, где 10 лет насиловали воспитанников
В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге будут судить директора детдома Наталью Федорову, где 10 лет насиловали воспитанников.
Обновлено в 11:25
Общество
ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»
Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов
Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Вдову хоккеиста осудили как мошенницу
Вынесен приговор по делу о мошенничестве с элитным жильем Хорошевский райсуд Москвы приговорил к семи годам и шести месяцам заключения за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Анну Тюменеву — вдову известного советского хоккеиста, олимпийского чемпиона Виктора Тюменева.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Врач Юлии Началовой назвал смерть певицы случайностью
Обновлено в 02:35
Футбол
Матч «Зенит» – ЦСКА назначен на 12 мая
"Зенит" в матче 28-го тура сыграет против ЦСКА, встреча пройдет 12 мая.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Прокуроры начали проверку после смерти ребенка с аутизмом в Москве
Прокуроры проводят проверку по факту смерти семилетнего мальчика, страдавшего детским аутизмом, на юго-востоке Москвы, сообщается в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Обновлено в 09:44
Политика
Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов
Поводом для митинга стало обращение жительницы Якутска в следственные органы с заявлением о том, что её похитил и изнасиловал мигрант.
Обновлено в 08:36
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Общество
Суд отклонил иск депутатов о запрете использования реагентов в Москве
Иск подали муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев прокомментировал размещение в Крыму дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Обновлено в 11:31