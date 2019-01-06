Футбол

Дзюба организовал вечеринку в русском народном стиле
Советский спорт
12:03

Вечеринка в русском народном стиле, - подписал Дзюба фотографию, опубликованную в Instagram. Добавим, что в текущем сезоне форвард провел 16 матчей в чемпионате России, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.
Советский спорт12:03
Артем Дзюба
Вечеринка в русском народном стиле.
— Артем Дзюба, российский футболистГазета.Ru 11:28

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Дзюба организовал вечеринку в русском народном стиле

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Дзюба устроил вечеринку в русском народном стиле

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Дзюба устроил вечеринку в русском народном стиле

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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