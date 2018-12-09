Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» на матч 17-го тура РПЛ.

Дзюба оказался вне заявки на матч «Зенита» с «Рубином»

Футбол Футбол «Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ Футболисты московского «Динамо» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футбол На матче «Зенит» – «Рубин» ожидается до 50 тысяч зрителей На матче ожидается до 50 тысяч болельщиков.

Футбол Футбол Грек Сидиропулос обслужит матч Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив» Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив».

Футбол Футбол Ибрагимович уверен, что Перес «купил» Модричу золотой мяч Известный шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул изданию Fox Sports, что это именно президент «Реала» Флорентино Перес боролся с Месси за золотые мячи, а Роналду и Модрич тут лишь ролевые звенья.

Футбол Футбол Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре Болельщики московского «Локомотива» определили лучшего игрока в составе своей команды по итогам ноября.

Футбол Футбол «Фиорентина» спасла ничью в гостевом матче с «Сассуоло» Сассуоло на своем поле принимал Фиорентину. Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

Футбол Футбол Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле» Понемногу забрали себе контроль и создали достаточно моментов для победы. Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад.

Футбол Футбол Дембеле на два часа опоздал на тренировку «Барселоны» Вингер "Барселоны" Усман Дембеле снова опоздал на тренировку своей команды.

Футбол Футбол Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время игры с «Байером» Голкипер "Аугсбурга" Андреас Луте прикусил язык во время матча 14-го тура чемпионата Германии с "Байером" (0:1), информирует Bild.

Футбол Футбол «Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга

Футбол Футбол Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“» Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри похвалил выступление Эдена Азара в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Футбол Футбол Рагнару Сигурдссону грозит до четырех матчей дисквалификации Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон может быть дисквалифицирован на 4 матча за свое поведение в игре 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). Исландец получил красную карточку на 82-й минуте, он ударил мячом в болл-боя, затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру.