Футбол

Дзюба оказался вне заявки на матч «Зенита» с «Рубином»
Sportbox.RU
09:52

Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» на матч 17-го тура РПЛ.
Sportbox.RU09:52

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«Зенит» представил стартовый состав на встречу с «Рубином»

Телеканал Санкт-Петербург10:14

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином»

Петербургский дневник09:51

Дриусси – в атаке «Зенита» на матч с «Рубином», Дзюба – вне заявки

Чемпионат09:50

«Зенит» сыграет с «Рубином» без Дзюбы

Спорт-Экспресс09:45

Травма не даст Дзюбе сыграть против «Рубина»

Мойка7810:45

Петербург встречает последний домашний матч в году. «Зенит» против «Рубина». Live!

Матч ТВ10:25

«Зенит» попробует справиться с «Рубином» без Дзюбы. Семак оставил на скамье Мевлю, провалившего матч в Туле, а Артема даже не включил в заявку

Спорт уик-энд09:59
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Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой»

Обновлено в 10:58
Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:50
Футбол

На матче «Зенит» – «Рубин» ожидается до 50 тысяч зрителей

На матче ожидается до 50 тысяч болельщиков.
Обновлено в 10:15
Футбол

Грек Сидиропулос обслужит матч Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив»

Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив».
Обновлено в 10:38
Футбол

Ибрагимович уверен, что Перес «купил» Модричу золотой мяч

Известный шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул изданию Fox Sports, что это именно президент «Реала» Флорентино Перес боролся с Месси за золотые мячи, а Роналду и Модрич тут лишь ролевые звенья.
Обновлено в 10:04
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре

Болельщики московского «Локомотива» определили лучшего игрока в составе своей команды по итогам ноября.
Обновлено в 09:36
Футбол

«Фиорентина» спасла ничью в гостевом матче с «Сассуоло»

Сассуоло на своем поле принимал Фиорентину. Матч закончился ничьей со счетом 3:3.
Обновлено в 10:55
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле»

Понемногу забрали себе контроль и создали достаточно моментов для победы. Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад.
Обновлено в 04:12
Футбол

Дембеле на два часа опоздал на тренировку «Барселоны»

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле снова опоздал на тренировку своей команды.
Обновлено в 10:56
Футбол

Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время игры с «Байером»

Голкипер "Аугсбурга" Андреас Луте прикусил язык во время матча 14-го тура чемпионата Германии с "Байером" (0:1), информирует Bild.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга

Обновлено в 09:05
Футбол

Луис Адриано: «Спартак» сильно прибавил в последних играх

Обновлено в 00:18
Футбол

Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри похвалил выступление Эдена Азара в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:00
Футбол

Рагнару Сигурдссону грозит до четырех матчей дисквалификации

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон может быть дисквалифицирован на 4 матча за свое поведение в игре 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). Исландец получил красную карточку на 82-й минуте, он ударил мячом в болл-боя, затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Страсбур» и «Кан» сыграли вничью

«Страсбур» и «Кан» не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 10:54
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
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