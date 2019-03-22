Дзюба объяснил поражение от сборной БельгииМосковский Комсомолец 02:14

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его команда проиграла сборной Бельгии со счетом 3:1, так как у россиян нет своего Эдена Азара. Напомним, матч состоялся в рамках отборочного тура на Чемпионат Европы в 2020 году.

Политика Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).

Происшествия Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Происшествия В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.

Политика Público (Португалия): люди, которые вернулись домой (Publico) В настоящее время Республика Крым, являясь неотъемлемой частью Российской Федерации, прикладывает усилия к установлению межмуниципального сотрудничества с европейскими партнерами даже несмотря на то, что Евросоюз занимает в вопросе о статусе Крыма противоположную позицию.

Спорт Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Происшествия ФСБ показала видео обысков по делу о хищениях при гособоронзаказе Как ранее сообщала ФСБ, уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст.159) было заведено в связи с хищением бюджетных денег, которое совершили «представители группы станкостроительных предприятий Липецкой области».

Шоу-бизнес Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.

Происшествия СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.

Экономика Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Политика Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.

Экономика Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.

Шоу-бизнес Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.

Шоу-бизнес Елена Беркова выходит замуж в шестой раз Как признавался пиар-директор артистки Максим Клименко, Беркова основательно готовилась к своему дню рождения, сидела на диетах, это и сыграло с ней злую шутку.

Политика Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.

Гаджеты Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7 Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.

Армия и оружие СМИ: главарь ИГ* растолстел, покрасил бороду и пытается вырваться из Сирии Главарь террористической группировки "Исламское государство" * Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность и предпринял несколько безуспешных попыток бежать из Сирии в Ирак, на территории "последнего оплота ИГ*" в сирийском Багузе его нет, сообщает в пятницу газета Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Политика Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.

Авто Новый кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе» На заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, будут запущено серийное производство кроссовера FAW Besturn X40.

Происшествия При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.

Армия и оружие В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.