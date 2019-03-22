Футбол
Дзюба объяснил поражение от сборной БельгииМосковский Комсомолец 02:14
Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его команда проиграла сборной Бельгии со счетом 3:1, так как у россиян нет своего Эдена Азара. Напомним, матч состоялся в рамках отборочного тура на Чемпионат Европы в 2020 году.
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Дзюба подсказывал, куда прыгать Гильерме, Азар троллил Куртуа. Что окружало поражение России
Sport24.ruвчера в 21:50
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