Футболист «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему исключает возможность своего возвращения в «Спартак».

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Энергетика Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Происшествия Жителей села рядом с местом взрыва в Архангельской области эвакуируют Жителей села Ненокса в Архангельской области, которое находится рядом с военным полигоном, пережившим взрыв реактивной установки 8 августа, решено эвакуировать.

Экономика США отложат введение пошлины на часть китайских товаров Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.

Общество Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.

Общество В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Политика Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Происшествия Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Музыка Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.

Здоровье Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.

Спорт Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне» Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.

Энергетика Украина получила от России компенсацию за «грязную» нефть «Транснефть» выплатила «Укртранснафте» новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро (около 44 миллионов рублей) за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».

Космос Роскосмос, ЕКА и РАН провели эксперимент по одновременному приему данных с двух аппаратов Успешный эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов был проведен Российским комплексом приема научной информации (РКПНИ).

Финансы Ипотечный долг в США достиг рекордного уровня, превысив максимум 2008 года Ипотечный долг в США во 2-м квартале достиг рекордного уровня, превысив максимум, достигнутый в 2008 году, когда разразился финансовый кризис.

Армия и оружие Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает необходимым удвоить число военнослужащих в армии страны.

Политика МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.