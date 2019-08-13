Футбол
Дзюба объяснил невозможность возвращения в «Спартак»РБК 14:41
Футболист «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему исключает возможность своего возвращения в «Спартак».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 17:44
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.
Обновлено в 13:14
Технологии
Бауэр рассказал, как снимали битву за Королевскую Гавань в «Игре престолов»
Специалист по спецэффектам сериала «Игра престолов» Джо Бауэр рассказал, как снимался эпизод с уничтожением Королевской Гавани.
Обновлено в 13:39
Футбол
Сержиу Консейсау станет топ-тренером. Об этом говорит его карьера
Консейсау не планировал становиться тренером.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Жителей села рядом с местом взрыва в Архангельской области эвакуируют
Жителей села Ненокса в Архангельской области, которое находится рядом с военным полигоном, пережившим взрыв реактивной установки 8 августа, решено эвакуировать.
Обновлено в 10:10
Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаров
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.
Обновлено в 13:47
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ
Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
Обновлено в 13:26
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии
Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.
Обновлено в 17:29
Футбол
Роналду рассказал о его различиях с Месси
Обновлено в 08:35
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено вчера в 09:53
Энергетика
Украина получила от России компенсацию за «грязную» нефть
«Транснефть» выплатила «Укртранснафте» новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро (около 44 миллионов рублей) за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».
Обновлено в 11:38
Здоровье
В Татарстане заработала первая «мобильная поликлиника»
Обновлено в 10:17
Космос
Роскосмос, ЕКА и РАН провели эксперимент по одновременному приему данных с двух аппаратов
Успешный эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов был проведен Российским комплексом приема научной информации (РКПНИ).
Обновлено в 11:27
Финансы
Ипотечный долг в США достиг рекордного уровня, превысив максимум 2008 года
Ипотечный долг в США во 2-м квартале достиг рекордного уровня, превысив максимум, достигнутый в 2008 году, когда разразился финансовый кризис.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Минобороны Польши собралось вдвое увеличить армию
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает необходимым удвоить число военнослужащих в армии страны.
Обновлено в 19:02
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30