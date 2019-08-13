Футбол
Дзюба объяснил невозможность возвращения в «Спартак»РБК вчера в 14:41
Футболист «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему исключает возможность своего возвращения в «Спартак».
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Артем Дзюба: В «Спартак» не пошел бы, дважды в одну реку входить смысла нет
Советский спортвчера в 13:10
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Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину
Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета, на судебном заседании в среду признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:31
Здоровье
В детские поликлиники Кубани доставят более 300 единиц медоборудования
На этой неделе в Краснодарский край поставлены 38 современных аппаратов ультразвукового исследования В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" продолжается дооснащение современным оборудованием детских поликлиник и поликлинических отделений, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Обновлено в 02:27
Наука
Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.
Обновлено 12 августа в 10:43
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика
Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма
В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вновь подогрела слухи о своей беременности
Ранее в СМИ появилась информация, что свадьба Богомолова и Собчак состоится через месяц, 13 сентября в пятницу.
Обновлено в 04:39
Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Болгарии отменили приговор обвиненному в убийстве ребенка россиянину
Апелляционный суд Софии отменил приговор получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России Герману Костину, сообщил начальник консульского отдела российского посольства в Болгарии Владимир Чертков.
Обновлено в 02:47
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
Обновлено в 05:54
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Теннис
Джокович обыграл Куэрри на турнире в Цинциннати
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем США Сэмом Куэрри во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Совете по правам человека Сургут назвали столицей пыток
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, выступая в Югре, назвал Сургут российской столицей пыток.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Женщина погибла в массовом ДТП на Московском шоссе
Утром в среду 14 августа у населённого пункта Ушаки на Московском шоссе произошло массовое ДТП, в котором погибла женщина.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом
Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00