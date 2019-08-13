Футболист «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему исключает возможность своего возвращения в «Спартак».

Происшествия В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов 70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета, на судебном заседании в среду признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье В детские поликлиники Кубани доставят более 300 единиц медоборудования На этой неделе в Краснодарский край поставлены 38 современных аппаратов ультразвукового исследования В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" продолжается дооснащение современным оборудованием детских поликлиник и поликлинических отделений, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Политика Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Наука Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.

Происшествия Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.

Политика Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Шоу-бизнес Ксения Собчак вновь подогрела слухи о своей беременности Ранее в СМИ появилась информация, что свадьба Богомолова и Собчак состоится через месяц, 13 сентября в пятницу.

Интернет Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.

Происшествия В Болгарии отменили приговор обвиненному в убийстве ребенка россиянину Апелляционный суд Софии отменил приговор получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России Герману Костину, сообщил начальник консульского отдела российского посольства в Болгарии Владимир Чертков.

Баскетбол Прохоров может продать «Бруклин Нетс» за рекордную сумму Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Теннис Джокович обыграл Куэрри на турнире в Цинциннати Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем США Сэмом Куэрри во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Происшествия В Совете по правам человека Сургут назвали столицей пыток Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, выступая в Югре, назвал Сургут российской столицей пыток.

Происшествия Женщина погибла в массовом ДТП на Московском шоссе Утром в среду 14 августа у населённого пункта Ушаки на Московском шоссе произошло массовое ДТП, в котором погибла женщина.