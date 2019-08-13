Футбол

Дзюба объяснил невозможность возвращения в «Спартак»РБК вчера в 14:41

Футболист «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему исключает возможность своего возвращения в «Спартак».
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Подробнее о событии

Артем Дзюба: В «Спартак» не пошел бы, дважды в одну реку входить смысла нет

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Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 13:25

Дзюба исключил возвращение в «Спартак»

RT на русскомвчера в 14:38

Дзюба объяснил невозможность возвращения в «Спартак»

РБКвчера в 14:41

Артем Дзюба: «Когда начались разговоры о возвращении в „Спартак“, я сказал, что это невозможно»

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Дзюба: если бы в «Спартак» позвали, не пошёл бы

Чемпионатвчера в 12:51

Артем Дзюба: «Если бы позвали в „Спартак“, не пошел бы»

Спорт-Экспрессвчера в 11:59
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В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
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Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия

Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину

Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета, на судебном заседании в среду признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:31
Здоровье

В детские поликлиники Кубани доставят более 300 единиц медоборудования

На этой неделе в Краснодарский край поставлены 38 современных аппаратов ультразвукового исследования В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" продолжается дооснащение современным оборудованием детских поликлиник и поликлинических отделений, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман

Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
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«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском

Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Политика

СБУ передала дело МН17 Нидерландам

Обновлено в 02:27
Наука

Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей

Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.
Обновлено 12 августа в 10:43
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Политика

Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма

В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вновь подогрела слухи о своей беременности

Ранее в СМИ появилась информация, что свадьба Богомолова и Собчак состоится через месяц, 13 сентября в пятницу.
Обновлено в 04:39
Интернет

Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Происшествия

В Болгарии отменили приговор обвиненному в убийстве ребенка россиянину

Апелляционный суд Софии отменил приговор получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России Герману Костину, сообщил начальник консульского отдела российского посольства в Болгарии Владимир Чертков.
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Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд.
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Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Теннис

Джокович обыграл Куэрри на турнире в Цинциннати

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем США Сэмом Куэрри во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
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В Совете по правам человека Сургут назвали столицей пыток

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, выступая в Югре, назвал Сургут российской столицей пыток.
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Происшествия

Женщина погибла в массовом ДТП на Московском шоссе

Утром в среду 14 августа у населённого пункта Ушаки на Московском шоссе произошло массовое ДТП, в котором погибла женщина.
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Шоу-бизнес

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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