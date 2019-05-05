Дзюба обратился к болельщикам «Зенита» после победы в чемпионатеРоссийская газета 17:58

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба записал видео в честь завоевания питерской командой чемпионского титула. Эту запись форвард опубликовал на своей странице в Instagram. Артем, для которого это чемпионство стало первым в карьере, признался, что еще не до конца осознал случившееся.

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