Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионстваГазета.Ru 17:01

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.

Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионства

Происшествия Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Энергетика Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.

Происшествия Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.

Политика Экс-глава МИД Германии предложил способ «защитить» Прибалтику от России Германия может создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", заявил вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.

Гаджеты Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов Apple и HTC обвинили в обмане пользователей – компании якобы указывали недостоверное временн автономной работы своих смартфонов.

Армия и оружие Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.

Армия и оружие На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы.

Здоровье Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.

Армия и оружие Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.

Происшествия Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Наука Найдены останки первых жителей Тибета Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.

Политика Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо согласился с тем, что попытки свержения действующего президента страны Николаса Мадуро явились провальными.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Политика Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.

Единоборства Эдвардс остался непобежденным на турнире в родном Бирмингеме На турнире Bellator, который проходит в Бирмингеме, Фабиан Эдвардс покаутировал португальца Фалько Нето.

Политика На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.