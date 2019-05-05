Футбол
Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионстваГазета.Ru 17:01
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.
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Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
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Происшествия
Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге
Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
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Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
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Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
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Политика
Экс-глава МИД Германии предложил способ «защитить» Прибалтику от России
Германия может создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", заявил вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.
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Армия и оружие
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Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
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Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы.
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Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Культура
Трансы, рэп и фанк на колесах: как проходит самый передовой музыкальный фестиваль мира
Обновлено в 17:05
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Наука
Найдены останки первых жителей Тибета
Первыми жителями Тибета, возможно, были денисовцы, выяснили исследователи из Китайской академии наук в сотрудничестве с британскими и германскими коллегами, изучив челюсть с двумя зубами, найденную в 1980 году на Тибетском плато в центральной части Китая.
Обновлено 02 мая в 04:45
Политика
Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо согласился с тем, что попытки свержения действующего президента страны Николаса Мадуро явились провальными.
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В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
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В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
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На турнире Bellator, который проходит в Бирмингеме, Фабиан Эдвардс покаутировал португальца Фалько Нето.
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На Украине создали группу по расследованию против Порошенко
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Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
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Обновлено в 18:09
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
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Технологии
Лучший VR-шлем, на котором тренируется полиция США
В США задействовали виртуальную реальность для обучения членов антитеррористических подразделений полиции.
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