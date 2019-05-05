Футбол

Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионстваГазета.Ru 17:01

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.
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Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»

РИА Новости15:50

Дзюба: "Этот день наконец-то настал!" ВИДЕО

Sport.ru16:14

Артем Дзюба: «До конца еще не осознал, что стал чемпионом, но безумно рад и горжусь этим. Мы – чемпионы, мы – настоящие львы»

Спорт-Экспресс16:21

Артем Дзюба: «Всех с чемпионством! Безумно рад и горжусь этим»

Матч ТВ16:18

Дзюба: я безумно счастлив и горжусь. Мы чемпионы, мы настоящие львы

Чемпионат16:35

«Шел к этому всю карьеру и безумно рад, что сейчас это произошло». Дзюба — о чемпионстве

Sport24.ru16:33

Дзюба о чемпионстве: «Я всю карьеру к этому шел. Спасибо за веру в меня»

Sports.ru17:13
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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