Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионстваГазета.Ru вчера в 17:01

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.

Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионства

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Культура Названа истинная причина победы дочери Алсу в детском «Голосе» Напомним, что скандал разгорелся после победы дочери Алсу в финале детской версии главного вокального проекта страны.

Политика Посольство РФ в Минске направило запрос об аресте россиянина Посольство России в Минске направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина РФ.

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Футбол Зидан рассказал о будущем составе «Реала» Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно грядущих изменений в составе команды в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Политика Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

Политика В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.

Политика В Северной Македонии начался второй тур выборов президента Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ).

Общество В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк» Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.

Авто Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.

Единоборства Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.

Общество Эксперт опроверг связь низкой производительности труда с числом праздников Низкая производительность труда россиян не связана с большим количеством праздников, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Футбол «Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу.

Происшествия СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Единоборства Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.

Экономика Когда обрушится экономика Германии О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Происшествия В секторе Газа возросло число погибших в стычках с армией Израиля Число погибших в результате атаки с воздуха израильскими военнослужащими по палестинскому сектору Газа возросло до семи человек.

Единоборства Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.