Футбол
Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионстваГазета.Ru вчера в 17:01
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено вчера в 10:30
Культура
Названа истинная причина победы дочери Алсу в детском «Голосе»
Напомним, что скандал разгорелся после победы дочери Алсу в финале детской версии главного вокального проекта страны.
Обновлено в 00:29
Политика
Посольство РФ в Минске направило запрос об аресте россиянина
Посольство России в Минске направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина РФ.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Футбол
Зидан рассказал о будущем составе «Реала»
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно грядущих изменений в составе команды в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 09:21
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.
Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Мадонна назвала себя жертвой дискриминации
Обновлено в 01:41
Политика
В Северной Македонии начался второй тур выборов президента
Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ).
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Единоборства
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина
Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.
Обновлено 03 мая в 07:34
Общество
Эксперт опроверг связь низкой производительности труда с числом праздников
Низкая производительность труда россиян не связана с большим количеством праздников, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
Обновлено в 02:17
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Во Франции в протестах участвовали 3,6 тыс. человек
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Послушная дочь конструктивного отца: Мария Машкова рассказала о вмешательстве в ее личную жизнь папы
Обновлено в 00:13
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено вчера в 13:04
Единоборства
Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде
Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Когда обрушится экономика Германии
О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В секторе Газа возросло число погибших в стычках с армией Израиля
Число погибших в результате атаки с воздуха израильскими военнослужащими по палестинскому сектору Газа возросло до семи человек.
Обновлено вчера в 21:45
Единоборства
Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено вчера в 14:07