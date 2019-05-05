Футбол

Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионстваГазета.Ru вчера в 17:01

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.
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Артем Дзюба: «Всех с чемпионством! Безумно рад и горжусь этим»

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Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку

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В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.
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Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

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Во Франции в протестах участвовали 3,6 тыс. человек

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О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.
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Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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