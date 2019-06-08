Дзюба обратился к болельщикам сборной РоссииСпорт-Экспресс 08:12

Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.

Нападающий сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, который пройдет сегодня, 8 июня, в Саранске. Об этом 30-летний футболист написал в своем Инстаграме.

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