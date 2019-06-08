Футбол

Дзюба обратился к болельщикам сборной РоссииСпорт-Экспресс 08:12

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Нападающий сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, который пройдет сегодня, 8 июня, в Саранске. Об этом 30-летний футболист написал в своем Инстаграме.
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Артем Дзюба
Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 09:39

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