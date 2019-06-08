Футбол
Дзюба обратился к болельщикам сборной РоссииСпорт-Экспресс 08:12
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
|50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
|56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
|60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
|61′
|64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|72′
Артем Дзюба
|73′
Артем Дзюба
|76′
Федор Смолов
|77′
Федор Смолов
|83′
Артем Дзюба
|88′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
8
Баринов
9
Смолов
2 ×
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
4 ×
20
Ионов
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
19
Ченсони
21
Голинуччи
22
Томассини
5
Лунадеи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, который пройдет сегодня, 8 июня, в Саранске. Об этом 30-летний футболист написал в своем Инстаграме.
Читать в источнике
Оценить
Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 09:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба обратился к болельщикам: «Сборной России очень нужна ваша поддержка». ВИДЕО
Sport.ruвчера в 13:14
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
Матчем в Брюсселе продолжился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы 2020 года в группе "I", где выступает и сборная России.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе
Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам.
Обновлено в 15:03
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
Происшествия
Самолет экстренно вернулся в Петербург из-за неполадок с шасси
Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург экстренно вернулся в Пулково.
Обновлено в 16:51
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено в 15:20
Футбол
Сборная Италии на выезде разгромила Грецию
Обновлено в 16:52
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Энергетика
Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июня
"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.
Обновлено в 12:06
Культура
Картину Кандинского продали в Германии за 2,5 миллиона евро
Обновлено в 10:34
Политика
Путин объяснил отсутствие контактов с Зеленским
Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, объяснил, почему он не ведет диалог с Владимиром Зеленским, являющимся президентом Украины, сообщает «РБК».
Обновлено вчера в 12:39
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ
Обновлено в 16:27
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Футбол
Cкончался тренер «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург
Главный тренер «Лейтон Ориент» и бывший защитник «Тоттенхэма» Джастин Эдинбург скончался сегодня днем.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова
В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Футбол
Артем Дзюба: Мог забить больше, так что есть претензии к себе
Мог забить больше, так что есть претензии к себе, - передает слова Дзюбы Матч ТВ.
Обновлено в 14:24
Кино
Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала
Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.
Обновлено в 12:28
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01