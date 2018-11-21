Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после провального матча со Швецией
Дзюба обратился к болельщикам после провального матча со ШвециейНаша версия09:08
Виктор Линделеф
|41′
|43′
Георгий Джикия
|46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
|69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
|70′
Маркус Берг
|72′
|77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
|80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
|89′
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
1
Ольсен
2
Люстиг
4
Гранквист
3
Линделёф
6
Аугустинссон
7
Ларссон
10
Юханссон
11
Гвидетти
22
Телин
13
Свенссон
9
Берг
12
Лунев
2
Игнатьев
3
Нойштедтер
14
Джикия
17
Набабкин
9
Заболотный
7
Кузяев
10
Камболов
8
Газинский
6
Ари
22
Дзюба
Россия
Расстановка 4‑5‑1
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку сборной, обратившись к ним после поражения в матче со шведской командой. Видеообращение форварда было опубликовано на официальном сайте Российского футбольного союза.
Наша версия09:08
Огромное спасибо, что вы в нас поверили, полюбили и поддерживали по всему миру. Мы стараемся вас радовать. Простите, если показываем не те результаты, которые вы от нас ждете.
— Артем Дзюба, российский футболистМосковский Комсомолец 06:22
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