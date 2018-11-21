Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после провального матча со Швецией
Наша версия
09:08

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку сборной, обратившись к ним после поражения в матче со шведской командой. Видеообращение форварда было опубликовано на официальном сайте Российского футбольного союза.
Наша версия09:08
Артем Дзюба
Огромное спасибо, что вы в нас поверили, полюбили и поддерживали по всему миру. Мы стараемся вас радовать. Простите, если показываем не те результаты, которые вы от нас ждете.
— Артем Дзюба, российский футболистМосковский Комсомолец 06:22

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Артем Дзюба: Простите нас за то, что мы не до конца показываем результаты, которые вы от нас ожидаете

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«Мы искренне сражаемся и стараемся вас радовать». Дзюба обратился к фанатам после матча Швеция — Россия

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Дзюба поблагодарил болельщиков после матча со Швецией

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Дзюба — болельщикам: «Огромное вам спасибо за то, что поддерживаете нас и тратите свое здоровье»

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Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку

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