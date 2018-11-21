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Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку сборной, обратившись к ним после поражения в матче со шведской командой. Видеообращение форварда было опубликовано на официальном сайте Российского футбольного союза.

Дзюба обратился к болельщикам после провального матча со Швецией

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