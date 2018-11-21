Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша России от Швеции
Московский Комсомолец
06:37

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Сборная России проиграла Швеции в Лиге наций УЕФА со счетом 0:2 и не смогла выйти в элитный дивизион турнира. Капитан национальной команды Артем Дзюба после досадного проигрыша обратился к болельщикам и заявил, что футболисты сборной искренне стараются и безразличных в коллективе нет.
Московский Комсомолец06:37
Артем Дзюба
Огромное спасибо, что вы в нас поверили, полюбили и поддерживали по всему миру. Мы стараемся вас радовать. Простите, если показываем не те результаты, которые вы от нас ждете.
— Артем Дзюба, российский футболистМосковский Комсомолец 06:22

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Артем Дзюба обратился к болельщикам после поражения от Швеции

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Дзюба — болельщикам: «Огромное вам спасибо за то, что поддерживаете нас и тратите свое здоровье»

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Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку

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