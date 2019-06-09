Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после победы над Сан-МариноГазета.Ru 20:16

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Ранее Дзюба рассказал, желает ли сборная России пробиться на чемпионат Европы.
Читать в источнике
Артем Дзюба
Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 09:39

Подробнее о событии

Дзюба обратился к болельщикам после победы над Сан-Марино

Газета.Ru20:16

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Матч ТВ08:23

"Спасибо огромное за поддержку!" Дзюба поблагодарил болельщиков. Видео

Спорт-Экспресс17:56

Дзюба призвал болельщиков поддержать сборную России перед матчем с Сан-Марино

Нева Спорт09:27

Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-Марино

RT на русском08:37

Дзюба поблагодарил болельщиков сборной России за поддержку

Чемпионат19:45

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Sportbox.RU08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:27, Ашберн
Здоровье

Игры со смертью: почему Алибасов выпил средство для труб

Всю неделю страна обсуждала запутанную историю с Бари Алибасовым, который вместо сока выпил средство для очистки труб «Крот».
Обновлено в 12:20
Происшествия

Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве

Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил РБК начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 17:24
Здоровье

Новый закон пустил родственников в реанимацию

Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.
Обновлено в 18:14
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес

Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы

Месяц назад Светлана Лобода сняла клип на песню «Пуля-дура».
Обновлено в 10:51
Наука

Создана база данных всех пептидов из ядов животных, действующих на калиевые каналы

Российские ученые создали базу данных, которая объединяет все известные пептиды (полимеры из аминокислот), выделенные из ядов животных и действующие на калиевые каналы.
Обновлено в 03:01
Футбол

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено в 13:54
Наука

Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено в 08:04
Политика

Внеочередные выборы президента начались в Казахстане

В Казахстане в воскресенье, 9 июня, проходят внеочередные выборы президента.
Обновлено в 21:02
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено в 20:30
Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Общество

15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено в 07:20
Авто

Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика

Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак

Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Политика

Президент Албании отменил муниципальные выборы

Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес

Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой

Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
Обновлено в 12:00
Общество

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено в 18:43
Политика

Мексика намерена давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе выступления в пограничной Тихуане сообщил, что Мексика намерена давать гуманитарную помощь направляющимся в США мигрантам.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Единоборства

Роллс оказался тяжелее Головкина

Обновлено вчера в 16:53
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Музыкант погиб в результате стрельбы в Канаде

В центре Оттавы произошла стрельбы, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл.
Обновлено в 14:45
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное