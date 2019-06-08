Футбол

Дзюба затруднился назвать имена игроков Сан-МариноРИА Новости вчера в 07:14

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба сообщил, что футболисты национальной команды еще не изучали состав Сан-Марино. Команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Сан-Марино 8 июня в Саранске.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия - Сан-Марино: Дзюба оформил покер в матче

Спорт-Экспресс13:47

Болельщики сборной России устроили проход перед матчем в Саранске

РИА Новости10:19

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Чемпионат09:17

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Матч ТВ08:23

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Газета.Ru08:21

Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-Марино

RT на русском08:37

Дзюба: российские футболисты хотели бы порадовать своей игрой болельщиков в Саранске

ТАССвчера в 06:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия

Голунов рассказал в суде обстоятельства задержания

Обновлено в 15:02
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено в 15:20
Происшествия

Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29К и пожара

Обновлено в 06:06
Спорт

ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 13:36
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Футбол

Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино

Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено в 15:20
Культура

Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:16
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Авто

Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов

Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм. Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов.
Обновлено в 13:38
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Футбол

Фернанду Сантуш: «Роналду поиграет на таком же уровне еще три-четыре года»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что Криштиану Роналду способен еще долго играть на высоком уровне.
Обновлено в 14:41
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Обновлено в 14:27
Происшествия

В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова

В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Футбол

Черчесов высказался о выбежавшем на поле фанате

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле болельщиком во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Сан-Марино.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном

Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Игры

Xbox объявила большую распродажу в честь E3 2019

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Собчак официально развелась с Виторганом

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:57
Здоровье

Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века

Болезнь Альцгеймера является самым опасным заболеванием XXI века. Такое мнение высказала телеведущая Елена Малышева, пишет РИА ФАН.
Обновлено вчера в 14:07
Гаджеты

Apple и Huawei оказались наиболее надежными смартфонами

Смартфоны производителей Apple и Huawei признали самыми надежными на планете. Исследование на эту тему провела Harris Interactive.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное