Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-МариноRT на русском 08:37

Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды накануне матча с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-Марино

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