Футбол

Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-МариноRT на русском 08:37

Россия — Сан-Марино
4 – 0
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды накануне матча с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Артем Дзюба
Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 09:39

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