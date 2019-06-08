Футбол
Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-МариноRT на русском 08:37
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
11
Зобнин
18
Миранчук
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
15
Миранчук
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
3
Палацци
21
Голинуччи
16
Ринальди
17
Голинуччи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды накануне матча с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 09:39
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