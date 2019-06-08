Футбол
Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-МариноГазета.Ru 08:21
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Советский спорт".
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Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 09:39
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