Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-МариноГазета.Ru 08:21

Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.

Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Советский спорт".

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

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