Футбол

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-МариноГазета.Ru 08:21

Россия — Сан-Марино
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Советский спорт".
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Артем Дзюба
Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
— Артем Дзюба, российский футболистРБК 09:39

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Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед матчем с Сан-Марино

RT на русском08:37

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Матч ТВ08:23

Сборная России по футболу проведет сегодня в Саранске отборочный матч чемпионата Европы

Эхо Москвы08:07

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Чемпионат09:17

Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Спорт-Экспресс08:12

Россия – Сан-Марино. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Sports.ru10:55

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Газета.Ru08:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
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