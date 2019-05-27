Футбол

Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Чемпионат 17:18

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил фанатов, благодаря которым петербургский клуб вновь стал самой посещаемой командой России.
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«Космическая посещаемость!». Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку

Sport24.ru18:53

"Потрясающая, фантастическая, космическая!" Дзюба - о посещаемости матчей "Зенита"

Спорт-Экспресс17:37

Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»

Чемпионат17:18
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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