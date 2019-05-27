Футбол
Дзюба обратился к болельщикам «Зенита»Чемпионат 17:18
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил фанатов, благодаря которым петербургский клуб вновь стал самой посещаемой командой России.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
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Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
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Экономика
В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа
Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
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В Приморье локализовали пожар на траулере
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Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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РФ проведет наблюдательный полет над США
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Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
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Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
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Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
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С превышенцами банка «Югра» рассчитаются
C 21 тысячью вкладчиков банка «Югра», размер вложений которых превышает страховые выплаты, могут рассчитаться в течение ближайших двух месяцев.
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Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
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Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
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Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии
Обновлено в 10:06
Общество
The Animation Magazine (США): создатели «Маши и медведя» объявили о выходе новых эпизодов, проведении тематических мероприятий и открытии магазинов на «Амазоне» (The Animation Magazine)
Прошедший месяц оказался очень напряженным для создателей мультсериала «Маша и медведь» из анимационной студии «Анимаккорд», поскольку эта озорная девочка стала темой нескольких важных объявлений на телевидении, а также мероприятий в сфере развлечений и лицензирования.
Обновлено в 07:48
Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple
Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Наука
Редчайшая панда-альбинос впервые попала на камеру в Китае
Обновлено в 18:31
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика
Пучдемона избрали в Европарламент
В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.
Обновлено в 18:15
Кино
На «Золотом вороне» в Анадыре выбрали лучший фильм фестиваля
Малых «Золотых воронов» из рога лося забрали режиссеры Лассе Лау (Дания) за лучший неигровой фильм «Ворон и чайка» и Любовь Борисова (Якутия) за лучший игровой фильм «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 19:58
Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Общество
«Репрессии усиливаются»: на Камчатке сельские депутаты написали Путину
На Камчатке депутаты села Соболево написали открытое письмо Владимиру Путину. Они считают, что в селе ущемляются права жителей.
Обновлено в 20:24