Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок РоссииProstoProSport 10:47
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы
Обновлено в 11:16
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 10:41
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Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Теннис
Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чилийца Кристиана Гарина в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Павел Деревянко необычно поздравил самого себя с днем рождения
Актер опубликовал видео рассвета Известный актер театра и кино Павел Деревянко сегодня отмечает день рождения, ему исполнилось 43 года.
Обновлено в 10:31
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о новом УАЗ «Патриот» С АКПП.
Обновлено в 01:39
Общество
В России одобрены законопроекты об электронных трудовых книжках
Комиссия Кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, предусматривающих введение электронных трудовых книжек, сообщает пресс-служба Кабинета министров РФ.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально
Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
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Происшествия
В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя
Конфликт между охранником одного из сетевых продуктовых магазинов и покупателем произошел вечером 22 июня.
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Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Интернет
Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска
Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
Обновлено в 12:07
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ
Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Хоккей
НХЛ. «Каролина» повторила предложение «Монреаля» по Ахо
Обновлено в 12:20
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Экономика
Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович
Ранее совет директоров «Восточного» возглавлял основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.
Обновлено в 12:06