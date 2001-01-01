Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

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