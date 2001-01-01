Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок РоссииProstoProSport 10:47
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
В Совете Европы подсчитали долги России
Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Политика
Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Футбол
Сапата стал игроком «Дженоа»
32-летний защитник Кристиан Сапата, как и ожидалось, пополнил ряды "Дженоа".
Обновлено в 10:18
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 13:22
Экономика
В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% и соцвыплаты жителям
Отдельным указом Пушилин повысил на 20% оклады сотрудников МЧС. Лидер ДНР также увеличил и выплаты соцпособий жителям.
Обновлено в 08:03
Политика
Чехия отменила запрет на полёты российских авиакомпаний
Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Чехию в связи с решением чешских авиавластей аннулировать ранее выданные разрешения на полёты.
Обновлено в 05:10
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Кино
В Сети появился трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»
На официальном YouTube-канале американской кинокомпании 20th Century Fox появился новый трейлер мультфильма "Камуфляж и шпионаж".
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Zotac представила сразу девять видеокарт GeForce RTX Super
Компания Zotac пополнила свой ассортимент девятью новинками: по три на каждую новую модель.
Обновлено в 11:14
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Гаджеты
LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell
В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено в 12:45
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара
Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле
"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
Обновлено в 12:43
Транспорт
Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара увеличится
С 8 июля в Краснодаре начнет действовать новый тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Обновлено в 08:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Авто
Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов
На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено в 04:47
Путешествия
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
МИД Тайваня продлил еще на год безвизовый режим для граждан России, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:17
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска
Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45