Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок РоссииProstoProSport 10:47

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба: Гильерме, я уже иду за тобой

Нева Спорт08:43

Дзюба — Гилерме: готовься, я уже иду за тобой

Чемпионат10:16

Дзюба против Смолова - битва в прямом эфире

Комсомольская правдавчера в 11:20

Артем Дзюба — Гилерме: «Скоро матч за Суперкубок, готовься. Я иду за тобой»

Sportbox.RU08:35

«Я иду за тобой». Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Спорт-Экспресс08:16

ОЛИМП-Суперкубок России: как всё начиналось

Спорт день за днем06:28

Артем Дзюба — Гилерме: «Скоро матч за Суперкубок, готовься. Я иду за тобой»

Матч ТВ08:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика

В Совете Европы подсчитали долги России

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Политика

Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты

Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Футбол

Сапата стал игроком «Дженоа»

32-летний защитник Кристиан Сапата, как и ожидалось, пополнил ряды "Дженоа".
Обновлено в 10:18
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Обновлено в 11:16
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество

Обновлено в 13:22
Экономика

В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% и соцвыплаты жителям

Отдельным указом Пушилин повысил на 20% оклады сотрудников МЧС. Лидер ДНР также увеличил и выплаты соцпособий жителям.
Обновлено в 08:03
Политика

Чехия отменила запрет на полёты российских авиакомпаний

Ранее сообщалось, что авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Чехию в связи с решением чешских авиавластей аннулировать ранее выданные разрешения на полёты.
Обновлено в 05:10
Футбол

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины

Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Кино

В Сети появился трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»

На официальном YouTube-канале американской кинокомпании 20th Century Fox появился новый трейлер мультфильма "Камуфляж и шпионаж".
Обновлено в 04:36
Гаджеты

Zotac представила сразу девять видеокарт GeForce RTX Super

Компания Zotac пополнила свой ассортимент девятью новинками: по три на каждую новую модель.
Обновлено в 11:14
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Гаджеты

LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell

В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено в 12:45
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара

Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Футбол

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле

"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
Обновлено в 12:43
Транспорт

Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара увеличится

С 8 июля в Краснодаре начнет действовать новый тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Обновлено в 08:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Авто

Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов

На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено в 04:47
Путешествия

Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

МИД Тайваня продлил еще на год безвизовый режим для граждан России, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:17
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Происшествия

Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска

Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено в 13:55
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное