Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок РоссииProstoProSport 10:47
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
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Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
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За последнее время из компании "Авиационный комплекс имени Ильюшина" уволились более 80 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
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Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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