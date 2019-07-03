Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок РоссииProstoProSport 10:47

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
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«Тема, я тебя жду, но шансов не будет!» Гилерме ответил Дзюбе перед Суперкубком России

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Артем Дзюба — Гилерме: «Скоро матч за Суперкубок, готовься. Я иду за тобой»

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