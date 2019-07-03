Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок РоссииProstoProSport 10:47
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
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По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
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Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
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В «Авроре+» всё для людей
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что не исключает скоро завершения профессиональной карьеры.
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ТАСС: в «Ильюшине» проходят массовые увольнения сотрудников
В пресс-службе «Ильюшина» агентству сообщили, что в компании идет оптимизация управления.
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«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
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Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
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Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее избранник
С одной стороны, певица и телеведущая слишком занята, чтобы тратить время на новые отношения, с другой – не каждый мужчина способен соответствовать требованиям, которые звезда предъявляет своему избраннику.
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