Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Футбол Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Политика В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.

Политика Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.

Экономика В первой половине 2019 г. блокчейн-стартапы собрали $822 млн Аналитики опубликовали отчет, согласно которому за последние полгода в индустрии цифровых денег было заключено 279 сделок с участием венчурного капитала, из них 159 относятся к стадии начального финансирования, пишет The Block.

Политика На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.

Авто Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1 Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).

Экономика «Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы» Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит.

Происшествия Трех жителей Волгоградской области задержали за кражу десятков лошадей Трое жителей Николаевского района Волгоградской области задержаны по подозрению в краже десятков лошадей в течение года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авто Составлен рейтинг кроссоверов с лучшей остаточной стоимостью В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.

Шоу-бизнес Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов стал отцом в третий раз У Романа Юнусова родился третий ребенок. Пол наследника пока неизвестен, зато счастливый отец опубликовал совместный снимок с новорожденным.

Технологии Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.

Футбол Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.

Здоровье Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.

Происшествия В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.

Происшествия В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Происшествия ИГИЛ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Боевика ликвидировали на месте. Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, ответственность за атаку взяло ИГ (организация запрещена в РФ).

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.