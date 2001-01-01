Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок РоссииProstoProSport вчера в 10:47

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля на новом стадионе столичного «Динамо» и стартует в 19.00 мск.
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Дзюба против Смолова - битва в прямом эфире

Комсомольская правда01 июля в 11:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике

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Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
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Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний

В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено вчера в 05:13
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Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

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Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
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Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о катастрофическом сокращении численности населения полностью опровергает заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который, затевая пенсионную реформу, убеждал россиян в том, что жить они стали дольше.
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