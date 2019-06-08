Дзюба обошел в списке бомбардиров сборной России Карпина и АршавинаСоветский спорт вчера в 14:55

Напомним, что в субботу, 8 июня, в матче против Сан-Марино (9:0) Дзюба забил четыре мяча. Теперь на счету форварда 20 голов в матчах за сборную.

Дзюба обошел в списке бомбардиров сборной России Карпина и Аршавина

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