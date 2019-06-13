Футбол

Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехалСпорт-Экспресс 01:06

После игры отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0) Дзюба собрался поехать на рыбалку и, по всей видимости, воплотил свои планы в жизнь. Артём Дзюба – на рыбалке 🐟 pic.twitter.com/7QacSABfqr – Сборная России (@TeamRussia) 13 июня 2019 г.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехал

Спорт-Экспресс01:06

Дзюба отправился на рыбалку

Sportbox.RU02:06

Дзюба отправился на рыбалку

Матч ТВ02:06

Дзюба побывал на рыбалке и показал свой улов

Sport24.ru01:39

Дзюба показал улов на рыбалке

Евро-футбол.ру02:09

Дзюба словил «хахашечку» на рыбалке

Мойка7802:23

Дзюба провёл время на рыбалке

News.ru02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал кот

Обновлено вчера в 08:58
Хоккей

Раск: все испортила одна неудачная игра

По результатам прошедшей игры счет серии стал 4-3 в пользу "блюзменов".
Обновлено в 01:49
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Экономика

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Политика

Путин назвал ШОС многоплановой организацией

Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:14
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол

Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт

В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой

В работе автоматов по продаже билетов на проезд в Московском метрополитене в четверг, 13 июня, произошел сбой.
Обновлено в 02:21
Происшествия

На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака

Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

Обновлено вчера в 14:55
Общество

Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети

Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала фигуру в бикини

Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильские истребители нанесли удар по «подземной инфраструктуре» в лагере палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Обновлено в 02:08
Гаджеты

Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено 11 июня в 07:07
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова

Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Происшествия

Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Ранее в полиции сообщили, что более 200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

В Колпино пассажирский поезд переехал подростка

По информации АН «Оперативное прикрытие», неизвестный был сбит поездом №59 «Волга» сообщением «Нижний Новгород - Москва – Санкт-Петербург» 12 июня в 04:40 утра у 7-го пикета станции «Колпино».
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования

Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Интернет

Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google

В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное