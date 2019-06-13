Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехалСпорт-Экспресс 01:06

После игры отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0) Дзюба собрался поехать на рыбалку и, по всей видимости, воплотил свои планы в жизнь. Артём Дзюба – на рыбалке 🐟 pic.twitter.com/7QacSABfqr – Сборная России (@TeamRussia) 13 июня 2019 г.

Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехал

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