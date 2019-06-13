Футбол
Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехалСпорт-Экспресс 01:06
После игры отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0) Дзюба собрался поехать на рыбалку и, по всей видимости, воплотил свои планы в жизнь. Артём Дзюба – на рыбалке 🐟 pic.twitter.com/7QacSABfqr – Сборная России (@TeamRussia) 13 июня 2019 г.
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Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал кот
Обновлено вчера в 08:58
Хоккей
Раск: все испортила одна неудачная игра
По результатам прошедшей игры счет серии стал 4-3 в пользу "блюзменов".
Обновлено в 01:49
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин назвал ШОС многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
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Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
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Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой
В работе автоматов по продаже билетов на проезд в Московском метрополитене в четверг, 13 июня, произошел сбой.
Обновлено в 02:21
Происшествия
На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака
Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильские истребители нанесли удар по «подземной инфраструктуре» в лагере палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Обновлено в 02:08
Гаджеты
Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено 11 июня в 07:07
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Ранее в полиции сообщили, что более 200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Колпино пассажирский поезд переехал подростка
По информации АН «Оперативное прикрытие», неизвестный был сбит поездом №59 «Волга» сообщением «Нижний Новгород - Москва – Санкт-Петербург» 12 июня в 04:40 утра у 7-го пикета станции «Колпино».
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Интернет
Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google
В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
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Обновлено вчера в 22:50