Футбол
Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайдНева Спорт 11:47
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в Instagram показал, как его поприветствовали футболисты клуба. «Лев вернулся в Прайд!» — написал Дзюба под видео.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Авто
Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором
Обновлено в 02:12
Кино
Кевин Костнер раскрыл секрет постера к фильму «Телохранитель»
Обновлено в 11:28
Спорт
Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр
Обновлено в 12:04
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса
Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости
Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет туристов из РФ
Грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что антироссийские настроения на территории страны не должны оказывать влияние на желание россиян приезжать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Общество
На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Новый мотоцикл Triumph раскуплен за считанные часы
Всего с конвейеров фабрики сойдет не более 750 Triumph Rocket 3 TFC, каждый из которых британцы оценивают в $29 000 (примерно 1 831 400 рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Тюнеры из России построили уникальную Toyota Tundra за 23 млн рублей
Специалисты из техцентра «4х4 Tundra» построили уникальную Toyota Tundra.
Обновлено в 02:09
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Технологии
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено в 11:11
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Культура
Вратарь «Монреаля» пришел на вечер НХЛ с женскими трусиками в нагрудном кармане. Прайса сдала жена
Обновлено в 08:00
Спорт
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Общество
На следующей неделе в Москву придет осенняя погода
На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин назвал «Алые паруса» символом перемен к лучшему
Символом перемен в лучшую сторону назвал возрождение праздника «Алые паруса» президент РФ Владимир Путин 23 июня в документальном фильме «Алые паруса», продемонстрированном на телеканале Россия-1.
Обновлено в 12:29
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Кино
Сестры Вачовски снимут новый фильм франшизы «Матрица»
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Фокинском районе Брянска ливень повалил множество деревьев
В Фокинском районе Брянска ливень повалил множество деревьев.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн
Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.
Обновлено в 03:14
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09