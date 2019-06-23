Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайдНева Спорт 11:47

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в Instagram показал, как его поприветствовали футболисты клуба. «Лев вернулся в Прайд!» — написал Дзюба под видео.

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Общество В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.

Политика Назвавшая Россию оккупантом президент Грузии ждет туристов из РФ Грузинский президент Саломе Зурабишвили сказала, что антироссийские настроения на территории страны не должны оказывать влияние на желание россиян приезжать, передает РИА "Новости".

Общество На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.

Политика Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Авто Новый мотоцикл Triumph раскуплен за считанные часы Всего с конвейеров фабрики сойдет не более 750 Triumph Rocket 3 TFC, каждый из которых британцы оценивают в $29 000 (примерно 1 831 400 рублей по текущему курсу).

Единоборства Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.

Политика Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Технологии Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Спорт Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.

Авто Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.

Общество На следующей неделе в Москву придет осенняя погода На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.

Политика Путин назвал «Алые паруса» символом перемен к лучшему Символом перемен в лучшую сторону назвал возрождение праздника «Алые паруса» президент РФ Владимир Путин 23 июня в документальном фильме «Алые паруса», продемонстрированном на телеканале Россия-1.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Политика Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети на Украине Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов.

Армия и оружие В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн Немецкий адвокат Райнер Браун заявил, что с 23 по 30 июня возле базы ВВС США Рамштайн в Германии пройдут массовые протесты.