Футбол
Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайдНева Спорт 11:47
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в Instagram показал, как его поприветствовали футболисты клуба. «Лев вернулся в Прайд!» — написал Дзюба под видео.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:49, Вашингтон
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
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В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
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Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
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Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
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Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен
Госкомиссия перенесла запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с российской космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за выявленных замечаний, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Обновлено 21 июня в 02:15
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел
Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости».
Обновлено в 03:37
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Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
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Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Футбол
Панову обидно, что фанаты «Зенита» полюбили Дзюбу
В разное время у Дзюбы, Широкова, Быстрова возникали проблемы с трибунами, но футболисты выстояли.
Обновлено в 14:45
Футбол
Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии
Как сообщает Sport24, 22-летний футболист 24 июня присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону.
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Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
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Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя
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Обновлено в 08:08
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«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
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Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать на выборы в Верховную раду кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 15:43
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Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Обновлено вчера в 15:58
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На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:15