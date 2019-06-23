Футбол

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайдНева Спорт 11:47

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в Instagram показал, как его поприветствовали футболисты клуба. «Лев вернулся в Прайд!» — написал Дзюба под видео.
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Дзюба — о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

Sport24.ru11:59

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

Нева Спорт11:47

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Матч ТВ11:27

Дзюба — о возвращении к тренировкам: лев вернулся в Прайд

Чемпионат11:36

Артем Дзюба: «Лев вернулся в Прайд»

Sportbox.RU11:27

Дзюба о возвращении к тренировкам: «Лев вернулся в Прайд»

Sports.ru11:58

«Лев вернулся в прайд». Дзюба - о возвращении в расположение «Зенита»

Спорт-Экспресс10:50
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В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни

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Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Происшествия

Как подготовиться к свадьбе и что нужно знать

Вбив в поисковике одно только слово «свадьба», тут же выдается множество предложений, советов, или названий компаний, которые займутся всем, что нужно для торжества.
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У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Интернет

Telegram позволит пользователям передавать права на каналы

Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
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Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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Политика

Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке

О подготовке встречи Путина и Зеленского стало известно 21 июня.
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Футбол

Стартовал матч Кубка Америки между Аргентиной и Катаром

В Порту-Алегри начался матч группы B Кубка Америки, в котором Аргентина встречается с Катаром.
Обновлено в 15:00
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у Крыма

У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
Космос

Запуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» отложен

Госкомиссия перенесла запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с российской космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за выявленных замечаний, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Обновлено 21 июня в 02:15
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости».
Обновлено в 03:37
Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено в 11:45
Футбол

Панову обидно, что фанаты «Зенита» полюбили Дзюбу

В разное время у Дзюбы, Широкова, Быстрова возникали проблемы с трибунами, но футболисты выстояли.
Обновлено в 14:45
Футбол

Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Как сообщает Sport24, 22-летний футболист 24 июня присоединится к команде в Австрии для подготовки к новому сезону.
Обновлено в 14:45
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Игры

Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя

Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
Обновлено в 08:08
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать на выборы в Верховную раду кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Обновлено вчера в 15:58
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На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:15
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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