Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайдНева Спорт 11:47

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в Instagram показал, как его поприветствовали футболисты клуба. «Лев вернулся в Прайд!» — написал Дзюба под видео.

Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд

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