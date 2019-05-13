Дзюба: ночь провёл бы с кубком РПЛNews.ru 06:28

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба поделился впечатлениями после вручения кубка чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ). Я бы, конечно, с ним переспал бы. Ночь бы провели мы с ним с удовольствием.

Дзюба: ночь провёл бы с кубком РПЛ

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