Футбол
Дзюба: ночь провёл бы с кубком РПЛNews.ru 06:28
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба поделился впечатлениями после вручения кубка чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ). Я бы, конечно, с ним переспал бы. Ночь бы провели мы с ним с удовольствием.
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Экономика
Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей
Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:38
Общество
Законопроект о госзакупках в сфере питания в школах внесен в Госдуму
Законопроект, меняющий процедуру проведения госзакупок для обеспечения питания обучающихся, внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
Обновлено в 06:02
Политика
Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров
«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.
Обновлено в 04:40
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество
Суд признал законным штраф Twitter за отказ предоставить данные
Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тысяч рублей компании Twitter за отказ предоставить сведения о локализации персональных данных российских пользователей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Общество
В России предложили усложнить бракоразводный процесс
В России предложили усложнить бракоразводный процесс, чтобы снизить количество распадающихся браков.
Обновлено в 06:48
Авто
Ателье Mansory представило дикий Lamborghini Urus
Возможно вы помните, как в начале марта текущего года на автосалоне в Женеве немецкая фирма представила свое видение итальянского внедорожника Lamborghini Urus.
Обновлено в 03:00
Происшествия
«Аэрофлот» 13 мая отменил два рейса SSJ 100
«Аэрофлот» сегодня, 13 мая, отменил два рейса, которые должны были выполнять самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 05:26
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Происшествия
СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Культура
В Брянске пройдет большой театральный фестиваль
Завтра,14 мая состоится открытие XXIV Международного славянского фестиваля «Театр+», который продлится 10 дней.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Тизеры подтверждают наличие квадрокамеры у смартфона Honor 20
Обновлено в 02:56
Политика
Украинцы просят Порошенко передать Севастополь в аренду США
Украинцы просят действующего президента страны Петра Порошенко передать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В деле экс-главы тюменского УФНС оказался замешан «Антипинский НПЗ»
Тамара Зыкова назвала компанию, временно перечислившую в бюджет 600 миллионов Компанией, которая помогла экс-главе УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой отчитаться о несуществующих объемах налоговых поступлений в бюджет, оказался "Антипинский НПЗ".
Обновлено в 04:37
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество
Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Политика
Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия
По Санкт-Петербургу прокатилась волна сообщений о минировании
В комментариях высказали предположение, что эвакуация может быть учебной. 6 мая волна сообщений о минировании прокатилась по Москве.
Обновлено в 06:50
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Общество
В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Космос
Владимир Джанибеков: Проблема космического мусора только увеличивается
Восход солнца смотрится из космоса как гимн жизни, а также открываются интересные краски: как цвет воды меняется, подсветка облаков, отметил он.
Обновлено вчера в 22:53
Кино
Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России
Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
ЖКХ
В Петербурге завершился отопительный сезон
В ближайшее время теплоснабжающие организации города начнут плановый ремонт систем и регламентных испытаний перед началом следующего отопительного сезона, который начнется, как только среднесуточная температура воздуха в течение трех дней окажется ниже восьми градусов выше нуля.
Обновлено в 06:49