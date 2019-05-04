Футбол

«Зенит» от поражения в матче с «Ахматом» спас гол в концовке игрыГазета.Ru вчера в 11:33

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
"Ахмат" принимал питерский "Зенит" в рамках встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Игра прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена" и закончилась результативной ничьей 1:1. В составе хозяев гол оформил Исмаэл.
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