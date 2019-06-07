Футбол
Дзюба не смог назвать имена футболистов сборной Сан-МариноPravda.Ru 07:19
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Нападающий сборной России Артем Дзюба затруднился ответить на вопрос о футболистах сборной Сан-Марино. По его словам, команда еще не проводила тактический разбор соперника. Игра состоится 8 июня на стадионе в Саранске.
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