Футбол

Дзюба не смог назвать имена футболистов сборной Сан-МариноPravda.Ru 07:19

Россия — Сан-Марино
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Нападающий сборной России Артем Дзюба затруднился ответить на вопрос о футболистах сборной Сан-Марино. По его словам, команда еще не проводила тактический разбор соперника. Игра состоится 8 июня на стадионе в Саранске.
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